Marty Schottenheimer figure au huitième rang des entraîneurs ayant connu le plus de succès dans l’histoire de la NFL.

PHOTO BARRY SWEET, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Marty Schottenheimer, qui a remporté 200 matchs en saison régulière avec quatre équipes de la NFL mais qui a régulièrement échoué en séries éliminatoires, est décédé. Il avait 77 ans.

Associated Press

Schottenheimer est décédé lundi soir dans une résidence de soins de longue durée à Charlotte, en Caroline du Nord, a annoncé sa famille par l’intermédiaire de Bob Moore, ancien journaliste des Chiefs de Kansas City. Il avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014. Il avait été transféré dans cette résidence le 30 janvier.

Schottenheimer figure au huitième rang des entraîneurs ayant connu le plus de succès dans l’histoire de la NFL. Il a compilé un palmarès de 200-126-1 en 21 saisons avec les Browns de Cleveland, les Chiefs de Kansas City, les Redskins de Washington et les Chargers de San Diego.

Ses succès ont reposé sur le « Martyball », une stratégie conservatrice qui comportait du jeu solide par la course et une défense coriace. Il détestait les Raiders d’Oakland de l’époque et adoptait le mantra « un jeu à la fois ».

Les victoires en saison régulière n’ont jamais été un problème. Les équipes de Schottenheimer ont remporté 10 victoires ou plus 11 fois, y compris une brillante fiche de 14-2 avec les Chargers en 2006 qui leur a valu d’être première tête de série de l’Association américaine en séries éliminatoires.

C’est ce qui s’est passé en janvier qui a hanté Schottenheimer, qui n’a compilé qu’un dossier de 5-13 en éliminatoires.

Ses démons éliminatoires l’ont suivi jusqu’à la fin de sa carrière.

À son dernier match, le 14 janvier 2007, les Chargers de Schottenheimer, mettant en vedette le joueur par excellence LaDainian Tomlinson et une équipe de joueurs étoiles, ont commis une série d’erreurs hallucinantes et ont perdu un match éliminatoire à domicile contre Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 24-21.

Un mois plus tard, le propriétaire Dean Spanos a pris la NFL par surprise lorsqu’il a congédié Schottenheimer, principalement en raison d’un conflit de personnalité entre l’entraîneur et le directeur général A.J. Forgeron.

Schottenheimer a présenté une fiche de 44-27 avec les Browns de Cleveland de 1984 à 1988, de 101-58-1 avec les Chiefs de 1989 à 1998 ; 8-8 avec Washington en 2001 et 47-33 avec les Chargers de 2002 à 2006.