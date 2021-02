Super Bowl LV

La ligne des Chiefs tiendra-t-elle le coup ?

On parle peu de la défense des Buccaneers de Tampa Bay depuis le début des séries, mais elle a été essentielle à leur succès, autant que l’ont été Tom Brady et l’attaque. Le dernier défi de l’unité de Todd Bowles sera le plus imposant : ralentir Patrick Mahomes et la spectaculaire attaque des Chiefs de Kansas City lors du 55e Super Bowl, qui sera disputé dimanche prochain à Tampa Bay.