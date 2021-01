(Lake Forest) La NFL a suspendu le joueur de ligne défensive des Bears de Chicago Mario Edwards fils pour avoir enfreint la politique de la ligue concernant l’utilisation de substances améliorant les performances.

Associated Press

La NFL a annoncé vendredi cette suspension de deux matchs.

Edwards, qui n’est pas sous contrat pour la saison 2021, pourra prendre part aux entraînements et aux matchs préparatoires.

L’ailier défensif de 26 ans a récolté quatre sacs au cours de la dernière saison, sa première dans l’uniforme des Bears. Il a amassé 141 sacs et demi en six ans dans la NFL, avec les Raiders d’Oakland, les Giants de New York, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Bears.

Edwards a été accusé en octobre d’agression lors d’une situation de violence conjugale à l’hôtel de l’équipe, à Charlotte. L’incident s’est produit le 17 octobre, la nuit qui a précédé une victoire des Bears contre les Panthers de la Caroline.