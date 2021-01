Le quart étoile de l’Université Clemson Trevor Lawrence a confirmé sa décision : il fera le saut dans la NFL.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Lawrence, un joueur de six pieds et six pouces doté d’un puissant bras et d’une longue chevelure, a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux mercredi dans laquelle il annonce qu’il quitte les bancs d’école en vue de la séance de repêchage de la NFL.

« J’ai vraiment l’impression que je suis devenu un homme et que je suis prêt à relever ces défis, a dit Lawrence. Je suis super excité pour mon avenir. Je suis reconnaissant envers Clemson, qui me manquera beaucoup. »

Lawrence avait indiqué en septembre qu’il prévoyait disputer sa saison junior, obtenir son diplôme en décembre et faire le saut dans la NFL.

Cependant, en octobre, Lawrence avait évoqué la possibilité d’effectuer un retour dans les rangs universitaires tandis que les discussions s’intensifiaient au sujet du premier choix du prochain repêchage entre les Jets de New York et les Jaguars de Jacksonville.

Les Jaguars ont conclu la saison avec une fiche de 1-15 et disposeront du premier choix-qui devrait normalement être Lawrence.

Il a complété sa carrière universitaire avec un dossier de 34-2, menant Clemson à trois conquêtes du titre de l’Atlantic Coast Conference et au championnat national à l’issue de la saison 2018.

Lawrence a terminé deuxième au scrutin pour l’obtention du trophée Heisman, qui a été octroyé à l’ailier espacé de l’Université de l’Alabama DeVonta Smith mardi soir.