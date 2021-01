Les Jaguars de Jacksonville ont congédié l’entraîneur Doug Marrone, lundi, quelque 12 heures après avoir terminé la saison avec une 15e défaite consécutive.

Associated Press

Il s’agit d’une décision que le propriétaire Shad Khan aurait dû prendre à la fin de la saison 2019 selon plusieurs. Mais Khan a offert à Marrone une autre occasion de faire des Jaguars des prétendants aux éliminatoires pour la deuxième fois en quatre ans.

Marrone n’a pas répondu aux attentes du propriétaire, ce qui a facilité la décision de Khan. C’est la première fois que Marrone est congédié en trois décennies comme entraîneur.

« Je suis déterminé à offrir une équipe gagnante à la ville de Jacksonville, a révélé Khan dans un communiqué. Atteindre cet objectif nécessite un nouveau départ pour nos opérations football, et dans cet esprit, je me suis entretenu ce matin avec Doug Marrone pour lui exprimer ma gratitude pour son travail acharné au cours des quatre dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville.

« J’ai toujours apprécié la passion, le cran et la classe de Doug, et je suis convaincu qu’il connaîtra du succès dans le prochain chapitre de sa carrière. Alors que la recherche de notre nouveau directeur général se poursuit, la quête commence maintenant pour trouver un entraîneur-chef qui partage mon ambition pour les Jaguars de Jacksonville et nos partisans, dont la loyauté et la fidélité méritent d’être récompensées. »

Les Jaguars (1-15) ont annulé le bilan de Marrone, lundi, et prévoyaient rendre Khan disponible lors d’une conférence téléphonique.

Marrone a compilé une fiche de 24-43 en quatre saisons à Jacksonville, passant à quelques jeux seulement d’une première participation de l’équipe au Super Bowl en 2017, puis terminant depuis presque au bas du classement de la ligue. Les Jaguars ont perdu 21 des 24 derniers matchs de Marrone, dont 15 par au moins 10 points.