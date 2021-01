(Cleveland) Privés d’au moins cinq joueurs et trois instructeurs, les Browns de Cleveland tenteront de se faufiler en éliminatoires.

Tom Whithers

Associated Press

Incapables de s’entraîner pendant la majorité de la semaine en raison de cas de COVID-19 et du protocole de santé, les Browns ont indiqué samedi que l’instructeur de la ligne offensive Bill Callahan et son adjoint Scott Peters rateront le match de dimanche face aux Steelers de Pittsburgh, quand les Browns tenteront de confirmer leur première participation aux éliminatoires depuis 2002.

Vendredi, l’équipe avait annoncé que l’instructeur des receveurs Chad O’Shea allait aussi rater le dernier match au calendrier régulier après avoir subi un contrôle positif. Il sera remplacé par la responsable du personnel Callie Brownson, qui est devenue plus tôt cette saison la première femme instructrice sur les lignes de touche lors d’un match de la NFL.

L’instructeur adjoint Ryan Cordell remplacera Callahan.

Les Browns participeront aux éliminatoires pour seulement une deuxième fois depuis leur retour dans la NFL en 1999 s’ils battent les Steelers, qui donneront congé à plusieurs partants, dont le quart Ben Roethlisberger.

Les Browns ont été limités à deux courtes séances intérieures d’entraînement cette semaine et ils seront privés de plusieurs éléments importants.

Les Steelers sont également aux prises avec le virus. Ils ont annoncé que le demi de coin Joe Haden, l’ailier rapproché Eric Ebron et le secondeur Cassius March seront absents dimanche. Haden a subi un contrôle positif et devra demeurer à l’écart pour au moins 10 jours, ce qui signifie qu’il ratera aussi le premier match éliminatoire des Steelers, le week-end prochain.

Le demi de coin Denzel Ward a subi un contrôle positif à la COVID-19 jeudi et il sera sur la touche, tout comme les secondeurs B. J. Goodson et Malcolm Smith, le demi de sûreté Andrew Sendejo et l’ailier rapproché Harrison Bryant. Le contrôle positif de Goodson la semaine dernière a aussi forcé d’autres joueurs à demeurer à l’écart en raison de contacts rapprochés.

La tertiaire des Browns a reçu des renforts, alors que le nom du demi de sûreté Karl Joseph a été retiré de la liste liée à la COVID-19.

Contrairement à la semaine dernière, les Browns pourront compter sur leurs quatre receveurs réguliers. Jarvis Landry, Rashard Higgins, Donovan Peoples-Jones et KhaDarel Hodge ont rejoint leurs coéquipiers jeudi. Ils avaient raté le match du week-end dernier face aux Jets de New York en raison de contacts rapprochés avec Goodson.

L’entraîneur-chef des Browns, Kevin Stefanski, avait prévu une séance sur le terrain samedi, mais elle a dû être annulée puisque le centre d’entraînement de l’équipe est demeuré fermé en raison du protocole de traçage. C’était la troisième fois en quatre jours qu’il était fermé.

La semaine dernière au New Jersey, Stefanski avait dû organiser une séance préparatoire le jour du match dans le stationnement de l’hôtel où logeait l’équipe.