PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Deux hommes poursuivent United Airlines parce que la compagnie aérienne a refusé de leur donner le nom de la femme incriminée, du personnel navigant et des témoins potentiels. Ils lui reprochent également de ne pas avoir respecté le protocole prévu en cas de harcèlement et d’agression sexuels, lors du vol de nuit du 10 février de Los Angeles à Newark, New Jersey.