(Alameda) Les Raiders de Las Vegas ont conclu une entente avec l’ex-demi offensif des Broncos de Denver Devontae Booker, lundi.

Associated Press

Booker, un choix de quatrième tour lors du repêchage de la NFL en 2016, a disputé quatre saisons avec les Broncos et amassé 1103 verges de gains au sol en 61 rencontres — dont six à titre de partant.

L’an dernier, le vétéran âgé de 27 ans a essentiellement évolué sur les unités spéciales. Il a effectué deux courses pour neuf verges de gains.

Booker a connu sa saison la plus productive lors de son entrée dans la ligue, après avoir amassé 612 verges de gains et inscrit quatre touchés. Il avait aussi capté 31 passes pour 265 verges et un majeur cette saison-là.

Le joueur de cinq pieds, 11 pouces et 219 livres est originaire de Sacramento.

D’autre part, les Raiders ont aussi libéré le secondeur Derrick Moncrief lundi.