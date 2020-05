(New York) La saison 2020 de la NFL débutera le 10 septembre : les champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, vont alors recevoir les Texans de Houston.

La Presse canadienne

Le premier dimanche, le 13 septembre, on verra notamment Tom Brady et son nouveau club, les Buccaneers de Tampa Bay, rendre visite aux Saints de La Nouvelle-Orléans.

Les Raiders vont jouer en Caroline avant leur premier match officiel à Las Vegas le 21 septembre, un lundi. Les visiteurs seront les Saints, au Allegiant Stadium.

Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs auront congé durant la Semaine 10, avant de jouer à Las Vegas et à Tampa pour terminer le mois d’octobre.

Les champions en titre auront cinq rencontres à des heures de grande écoute.

Brady et les Bucs ne joueront pas à l’étranger entre le 15 novembre et le 20 décembre ; ils vont accueillir les Rams, les Chiefs et les Vikings, en plus d’obtenir une semaine de repos.

Les Rams et les Chargers ont également un nouveau domicile, le SoFi Stadium. Les Rams vont inaugurer l’endroit en recevant les Cowboys de Dallas le 13 septembre, en soirée. Le dimanche suivant, les Chargers seront les hôtes des Chiefs.

N’ayant pas gagné dans un stade adverse l’an dernier, les Bengals de Cincinnati auront une première chance de secouer la guigne le jeudi 17 septembre, à Cleveland.

Les confrontations de l’Action de grâces américaine seront Houston à Detroit, Washington à Dallas et Baltimore à Pittsburgh.

Les champions de la Nationale, les 49ers de San Francisco, auront notamment comme rivaux les Patriots, les Eagles, les Cowboys et les Packers. Les 20 et 27 septembre, ils seront de passage au MetLife Stadium face aux Jets et aux Giants, dans cet ordre.

L’an dernier, la meilleure fiche en saison régulière a été signée par les Ravens (14-2), propulsés par des gains à leurs 12 derniers matchs. Baltimore va entamer la saison 2020 à domicile, contre les Browns. Kansas City sera en visite le 28 septembre.

Auteurs de 10 gains en 2019, les Bills ont alors connu leur meilleure saison depuis 1999.

Ils voudront poursuivre dans le même sens cette année.

Buffalo va croiser le fer avec les opposants au dernier Super Bowl : le jeudi 15 octobre à la maison, contre Kansas City, et le lundi 7 décembre en Californie, face aux Niners.

La NFL va présenter un match le jour de Noël, Vikings-Saints.

La saison régulière doit se terminer le 3 janvier 2021. Le Super Bowl sera présenté le 7 février, à Tampa.

Le calendrier de la NFL doit être considéré provisoire, vu la pandémie de la COVID-19.

Le commissaire Roger Goodell a toutefois dit que la ligue prévoit une saison normale, tout en préparant des plans d’urgence.

« La ligue et les clubs ont été en contact avec les autorités locales, étatiques et fédérales compétentes et continueront de le faire », a dit le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy.