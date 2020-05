PHOTO D’ARCHIVES WILL NEWTON, AP

(Costa Mesa) Les Chargers de Los Angeles seraient sur le point d’embaucher Pep Hamilton à titre d’instructeur des quarts, a révélé une source au fait des négociations à l’Associated Press.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP jeudi puisque l’entente n’est toujours pas confirmée par l’équipe californienne.

Hamilton était l’entraîneur-chef des DC Defenders, dans la XFL, avant que la ligue interrompe ses activités après cinq semaines en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

La XFL a ensuite annoncé quelques semaines plus tard qu’elle suspendait ses opérations. Avant de se joindre à la XFL, Hamilton a été entraîneur adjoint et coordonnateur du jeu aérien à l’Université du Michican, en 2017 et 2018.

Hamilton n’a pas occupé de poste dans la NFL depuis qu’il avait été nommé entraîneur adjoint et instructeur des quarts des Browns de Cleveland, en 2016. Il a également occupé diverses fonctions chez les Colts d’Indianapolis, les Jets de New York, les 49ers de San Francisco, les Bears de Chicago et à l’Université Stanford.