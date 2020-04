Les Chiefs de Kansas City ont libéré leur vétéran botteur de dégagement Dustin Colquitt, mettant ainsi un terme à sa carrière de 15 saisons avec l’équipe. On le voit ci-haut dégageant le ballon contre les Ravens de Baltimore le 22 septembre 2019 à Kansas City, au Missouri.

(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City ont libéré le vétéran botteur de dégagement Dustin Colquitt, dont la carrière de 15 ans lui a permis d’établir plusieurs records d’équipe, dont ceux du plus de matchs disputés et le plus grand nombre de présences en éliminatoires.

Dave Skretta

Associated Press

Colquitt, qui aura 38 ans le mois prochain, a publié un message d’adieu sur Instagram tard lundi dans lequel il a dit : « toute chose a une fin, parfois plus tôt que vous ne l’auriez espéré, prié et souhaité. »

PHOTO D’ARCHIVES PAUL SANCYA, AP Dustin Colquitt aura 38 ans le mois prochain.

Colquitt n’a pas voulu dire qu’il se retirait, ce qui aurait permis aux Chiefs d’épargner deux millions US au plafond salarial. Il devait toucher un boni de 2 millions avec une somme de 650 000 $ comptant au plafond salarial à la dernière année de son contrat.

Son avenir avec l’équipe faisait l’objet de spéculations ces dernières semaines, surtout après les embauches du joueur autonome Tyler Newsome et de la recrue Tommy Townsend qui doivent batailler pour le poste au camp d’entraînement.