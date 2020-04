PHOTO D’ARCHIVES CHRIS URSO, AP

L’ancien entraîneur des Alouettes de Montréal Marc Trestman, un vétéran entraîneur de la LCF et de la NFL. Il est le plus important créancier de la XFL, qui vient de déposer son bilan. On le voit lors de sa nomination comme entraîneur de l’équipe de la XFL à Tampa Bay le 5 mars 2019.