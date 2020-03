Jacques Dussault est un personnage plus grand que nature dans l’univers du football au Québec.

Le football a toujours eu son lot d’amateurs au Québec, mais c’est depuis le début des années 2000 que ce sport a beaucoup gagné en popularité. On ne s’étonnera donc pas de voir de plus en plus de livres québécois qui traitent du football dans nos librairies.

Miguel Bujold

La Presse

Alors que le monde du sport et la société en général sont sur « pause », le moment est bien choisi pour revenir sur trois biographies parues au cours des deux dernières années qui racontent le parcours d’hommes qui ont marqué l’histoire du football au Québec.

Le coach – L’histoire de Jacques Dussault, de Steve Vallières (Hurtubise)

Pionnier du football au Québec s’il en est un, Jacques Dussault est un personnage plus grand que nature. Homme sans compromis, Dussault a eu un parcours atypique et très riche en rebondissements.

L’auteur Steve Vallières a su saisir l’homme et raconte l’histoire de Dussault avec une plume juste et sobre.

De son enfance à Québec jusqu’à ses années chez les Carabins de l’Université de Montréal, dont il a été le premier entraîneur-chef, en passant par ses deux séjours chez les Alouettes et l’époque où il dirigeait la Machine de Montréal, Dussault se livre avec franchise et sans détour.

Un récit à la hauteur de sa remarquable histoire.

Étienne Boulay – Le parcours d’un battant, de Marc-André Chabot (Libre Expression)

Au cours de sa carrière professionnelle de sept saisons, Étienne Boulay a vécu toutes sortes d’émotions.

Il a gagné le match de la Coupe Grey à trois occasions et a obtenu un essai avec les Jets de New York, mais il a aussi été libéré par les Alouettes, l’équipe de son cœur, alors qu’il ne s’y attendait pas.

Ce n’est toutefois rien en comparaison avec ce que l’ancien maraudeur a vécu à l’extérieur des terrains de football. Boulay a livré une incessante bataille contre un problème de consommation qui lui a coûté très cher.

Le réalisateur Marc-André Chabot, bon ami de Boulay, a décrit son parcours dans un livre touchant, humain et captivant.

Un coach parmi des héros, de Marc Santerre (Éditions La Presse)

Paru il y a quelques mois, Un coach parmi des héros est une autobiographie de l’ancien entraîneur-chef Marc Santerre, qui a par le fait même démontré un talent d’écrivain insoupçonné.

Une lecture agréable qui raconte la carrière de Santerre et qui met en lumière les fondements et philosophies sur lesquels l’entraîneur s’est appuyé durant son règne de 20 ans chez les Spartiates du cégep du Vieux Montréal et ses cinq saisons à la barre des Carabins de l’Université de Montréal.

Peu importe le sport, très peu d’entraîneurs québécois ont connu autant de succès que celui qu’a connu Santerre chez les Spartiates. Il nous raconte les secrets de sa réussite d’une plume habile.