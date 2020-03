(Dallas) Le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Ladouceur sera de retour avec les Cowboys de Dallas pour une 16e saison, a annoncé l’équipe texane par communiqué sur son site internet mercredi.

La Presse canadienne

Le joueur autonome sans compensation a conclu un pacte d’une saison, qui lui rapportera 900 000 dollars américains.

Ladouceur s’était joint aux Cowboys au début de la saison 2005. Il avait obtenu un essai avec les Cowboys alors qu’il habitait dans le secteur de San Francisco et que l’équipe de Dallas se trouvait dans le coin pour des matchs contre les 49ers et les Raiders d’Oakland. Le Québécois en a profité, et n’a jamais plus été inquiété pour son poste depuis ce temps.

Le Montréalais âgé de 39 ans a disputé 237 rencontres avec eux, soit le deuxième plus haut total dans l’histoire de la concession texane derrière Jason Witten (257).

Ladouceur est le sixième joueur autonome à être de retour avec les Cowboys cette semaine, après notamment le quart Dak Prescott, qui a reçu l’étiquette de joueur de concession.