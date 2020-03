La NFL et l’Association des joueurs se sont entendues sur les termes d’une nouvelle convention collective jusqu’en 2030. Les joueurs avaient jusqu’à 23 h 59 samedi soir pour voter sur la proposition de la ligue et des propriétaires.

Miguel Bujold

La Presse

Approximativement 2500 joueurs avaient un droit de vote. Selon ESPN, 1019 joueurs ont voté en faveur de l’entente, alors que 959 ont voté contre. Une majorité simple était nécessaire. Les propriétaires des 32 équipes avaient quant à eux accepté la proposition en février.

La ligue et les propriétaires souhaitaient que la saison régulière passe de 16 à 17 matchs malgré les réticences des joueurs pour des raisons de santé et de sécurité. Or, à compter de 2021, chaque équipe disputera bel et bien 17 parties par saison.

Toujours selon ESPN, le nombre d’équipes qui participeront aux éliminatoires augmentera toutefois dès 2020. Sept formations plutôt que six accèderont dorénavant au tournoi éliminatoire dans chacune des deux conférences.

Seules les deux équipes qui auront terminé au premier rang de leur conférence obtiendront un congé au premier tour à l’avenir. L’équipe qui aura fini au deuxième rang recevra celle qui aura terminé en septième position, club de troisième place accueillera celui de sixième, puis les équipes de quatrième et cinquième position s’affronteront. C’est donc dire qu’il y aura six matchs plutôt que quatre lors du premier tour éliminatoire.

En retour de cette concession majeure, les joueurs ont obtenu plusieurs gains. Leur part du partage des revenus passera de 47 % à 48,5 %. Le salaire minimum selon l’ancienneté augmentera. Le nombre de joueurs dans les équipes et sur les équipes de développement seront augmentés. Et les joueurs qui échoueront à un test pour la consommation de marijuana ne seront plus suspendus à partir de maintenant.

PHOTO BRYNN ANDERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le commissaire de la NFL, Roger Goodell

« Nous sommes heureux que les joueurs aient accepté la proposition de la nouvelle convention collective, qui donnera des avantages substantiels à tous nos joueurs et à nos joueurs retraités, de même que plus d’emplois. La sécurité de nos joueurs continuera d’être améliorée et il y aura plus et du meilleur football pour nos partisans », a commenté le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué de presse.