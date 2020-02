(Cleveland) La suspension d’une durée indéterminée imposée à l’ailier défensif étoile des Browns de Cleveland Myles Garrett pour avoir asséné volontairement un coup de casque protecteur à la tête du quart des Steelers de Pittsburgh Mason Rudolph l’automne dernier, est terminée.

Associated Press

Garrett a raté les six derniers matchs des Browns la saison dernière après sa vicieuse attaque aux dépens de Rudolph, en fin de match le 14 novembre. Le joueur des Browns a depuis exprimé des remords, et il a rencontré lundi le commissaire de la NFL Roger Goodell ainsi que les dirigeants du circuit à New York.

Garrett peut donc reprendre ses activités régulières avec l’équipe de l’Ohio.

Tandis que les Browns s’apprêtaient à signer une rare victoire contre les Steelers, Garrett a rabattu Rudolph au sol et une escarmouche a suivi. Rudolph a alors tenté d’arracher le casque protecteur de Garrett, en vain. Le joueur des Browns est cependant parvenu à arracher celui de Rudolph, et il lui a asséné un violent coup à la tête, entraînant une mêlée générale entre les deux équipes.