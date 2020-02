C’est mercredi que les Alouettes présenteront leur nouveau contingent de joueurs québécois, dont Junior Luke et David Ménard, deux anciens protégés de Danny Maciocia avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Miguel Bujold

La Presse

Dès la première journée du marché des joueurs autonomes, mardi, Maciocia a été fidèle au discours qu’il a tenu depuis qu’il a été nommé directeur général des Alouettes en embauchant plusieurs joueurs québécois.

En Luke et Ménard, Maciocia a obtenu des joueurs qu’il a dirigés et qu’il connaît donc très bien. Il s’agit également de deux joueurs qui possèdent une belle expérience de jeu dans la Ligue canadienne de football (LCF). Ménard et Luke ont respectivement joué six et trois saisons avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Junior Luke était dans la ligne de mire des Alouettes avant que les Lions le sélectionnent au septième rang du repêchage de 2017.

Ils avaient alors dû se contenter d’un autre plaqueur, Fabion Foote, au 12e rang de l’encan. Curieusement, Foote s’est entendu avec les Argonauts de Toronto, mardi, après trois saisons ordinaires à Montréal.

Luke a totalisé 25 plaqués, dont quatre sacs, et une interception en trois ans avec les Lions. Le Montréalais de 28 ans bataillera pour l’un des deux postes de partant à la position de plaqueur le printemps prochain. En plus de Foote, les Alouettes ont perdu les services de Ryan Brown, qui fait partie des Lions depuis mardi.

Quant à Ménard, il a enregistré 51 plaqués, dont 17 sacs, en 94 parties avec les Lions, en plus d’avoir forcé 3 échappés. Âgé de 29 ans, il devrait également lutter pour une place de partant. Joueur polyvalent capable d’évoluer à l’intérieur comme à l’extérieur sur la ligne défensive, Ménard ajoutera de la profondeur au front défensif des Als.

Maciocia a embauché un autre ancien des Carabins et des Lions, le secondeur Frédéric Chagnon, de même que le centre-arrière Alexandre Gagné, qui a fait sa marque au sein des unités spéciales des Roughriders de la Saskatchewan lors des deux dernières saisons. Gagné est un ancien du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.

Evans reste dans le nid

L’arrivée de plusieurs joueurs québécois est certainement une bonne nouvelle pour les amateurs de football de la province et les partisans des Alouettes. Cela dit, la plus importante entente qu’a conclue l’équipe mardi a été celle avec le demi défensif Ciante Evans, qui a accepté un contrat d’un an.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @3DOWNNATION Ciante Evans

Arrivé chez les Alouettes au début de la saison dernière, Evans a été l’un des meilleurs joueurs du club en couverture de passe. Il a amorcé sa carrière avec les Stampeders de Calgary et a remporté la Coupe Grey avec eux en 2018.

En Evans et Greg Reid, les Alouettes pourront compter sur une très bonne paire de demis défensifs, à moins que Reid ne change de position. Il ne serait pas étonnant qu’il soit appelé à remplacer Patrick Levels comme secondeur du côté large si ce dernier quitte l’équipe comme joueur autonome.

En plus d’Evans, les Alouettes ont annoncé l’embauche de deux autres demis défensifs, Tyquwan Glass et Marloshawn Franklin. Il s’agira d’un retour à Montréal pour Glass, qui a joué à Edmonton l’année dernière. Il avait pris part à 9 matchs dans l’uniforme des Alouettes en 2018 et avait réussi 39 plaqués. Glass a disputé 14 matchs avec les Eskimos la saison dernière et a terminé la campagne avec 29 plaqués et 3 interceptions.

Par ailleurs, le demi offensif Jeremiah Johnson aurait choisi de prendre sa retraite après sept saisons dans la LCF, dont la dernière avec les Oiseaux. C’est ce qu’a rapporté TSN.

Les Lions se démarquent

La grande majorité des neuf équipes du circuit canadien ont fait des acquisitions significatives, mardi. Les Blue Bombers de Winnipeg ont été les plus discrets, mais l’équipe s’était entendue avec son chasseur de quarts et le joueur défensif par excellence de la ligue en 2019, Willie Jeffferson, la veille.

À première vue, ce sont les Lions qui semblent s’être le plus améliorés, en particulier dans leur ligne défensive.

En plus de Ryan Brown, anciennement des Alouettes, le directeur général Ed Hervey a ajouté Micah Johnson, J.R. Tavai et Chris Casher, trois joueurs capables de se rendre jusqu’au quart-arrière avec constance. Hervey a également rapatrié le spécialiste des retours de bottés Chris Rainey, et a embauché le bloqueur à gauche Ryker Mathews.