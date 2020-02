Les Alouettes sont parvenus à convaincre l’une des pièces les plus importantes de leur tertiaire de rester à Montréal. Le demi défensif Ciante Evans a accepté un contrat d’une saison avec l’équipe, mardi, le premier jour du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Miguel Bujold

La Presse

Evans a été l’un des meilleurs joueurs en couverture de passe des Alouettes en 2019, sa première saison avec l’équipe. Il a fait partie des Stampeders de Calgary de 2015 à 2018.

En plus d’Evans, les Alouettes ont annoncé l’embauche de deux autres demis défensifs américains, soit Tyquwan Glass et Marloshawn Franklin.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyquwan Glass (38)

Il s’agira d’un retour à Montréal pour Glass, qui a joué à Edmonton l’année dernière. Il avait pris part à 9 matchs avec les Alouettes en 2018, réussissant notamment 39 plaqués. Il a disputé 14 matchs avec les Eskimos en 2019 et a terminé la saison avec 29 plaqués et 3 interceptions.

Le plein de Québécois.

Les contrats n’avaient toujours pas été enregistrés auprès de la LCF en fin d’après-midi, mais tout indique que Junior Luke et David Ménard poursuivront leur carrière chez les Alouettes. Les deux anciens joueurs de ligne défensive des Carabins de l’Université de Montréal auraient accepté des offres des Alouettes et retrouveront ainsi Danny Maciocia.

PHOTO JAMES HAJJAR, CARABINS, ARCHIVES Junior Luke

Maciocia a été l’entraîneur de Luke et de Ménard à l’Université de Montréal. En plus d’obtenir des joueurs qu’il connaît bien, le directeur général améliorera le contenu canadien de son équipe, ce qui était l’une de ses priorités.

Le nouveau DG des Alouettes voulait ajouter des Québécois à sa formation et n’a pas tardé à le faire. En plus de Luke et Ménard, Maciocia aurait embauché Alexandre Gagné, selon le site 3downnation.

Un ancien du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, Gagné a fait sa marque au sein des unités spéciales des Roughriders de la Saskatchewan lors des deux dernières saisons.