(East Rutherford) Eli Manning, qui a mené les Giants de New York à deux conquêtes du Super Bowl au fil d’une carrière de 16 saisons lors desquelles il a accumulé presque tous les records d’équipe par la passe, a décidé de prendre sa retraite.

Tom Canavan

Associated Press

Les Giants ont annoncé mercredi que Manning confirmera sa décision vendredi.

Manning, qui vient de célébrer son 39e anniversaire de naissance, faisait face à un avenir nébuleux depuis la fin de la saison.

Son contrat avec les Giants est venu à échéance au terme d’une campagne où l’équipe a affiché un dossier de 4-12, et il y avait peu de chances qu’il revienne après avoir perdu son statut de quart numéro un au profit de la recrue Daniel Jones.

Manning avait déclaré qu’il voulait songer à son avenir après la saison. Quelque trois semaines plus tard, il a déterminé que le temps était venu de prendre sa retraite.

Dans un communiqué de presse, John Mara, le président et chef de la direction de l’équipe, a déclaré que Manning, pendant 16 saisons, a défini ce que représentait le fait d’être un membre des Giants de New York, sur le terrain et à l’extérieur.

« Eli est notre seul porte-couleurs ayant été élu deux fois joueur par excellence du Super Bowl, et l’un des meilleurs joueurs de toute l’histoire de notre organisation. Il a représenté notre organisation avec un professionnalisme incontestable, avec dignité et avec le sens des responsabilités », a témoigné Mara.

PHOTO JULIO CORTEZ, AP Photo datée du 7 février 2012. Eli Manning a remporté deux Super Bowls avec les Giants de New York

« Pour Eli, c’était important qu’il soit le quart des Giants et ça l’était encore plus pour nous. Nous sommes reconnaissants pour sa contribution à notre organisation et nous attendons avec hâte le moment de son intronisation, dans un avenir rapproché, à l’Anneau d’honneur des Giants. »