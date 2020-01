Éliminatoires de la NFL : entrée en scène de Jackson et Mahomes

Lors du premier tour des éliminatoires de la NFL, ce sont Tom Brady et Drew Brees qui ont retenu l’attention. Les deux légendaires quarts-arrières ont toutefois subi l’élimination, et ce sont maintenant les meilleurs jeunes passeurs du circuit et deux quarts dont on ne parle pas suffisamment qui monopoliseront l’attention. Afin de mettre la table pour le deuxième tour, on analyse les forces en présence des quatre matchs au calendrier ce week-end.