Durement frappés par les blessures depuis le début de la saison, les 49ers de San Francisco bénéficieront du retour au jeu de l’ailier rapproché étoile George Kittle, samedi face aux Cardinals de l’Arizona.

Josh Dubow

The Associated Press

À l’issue de la séance d’entraînement de l’équipe, jeudi, l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a annoncé que le nom de Kittle sera retiré de la liste des blessés avant le duel face aux Cardinals. Ce sera le premier match de Kittle depuis qu’il a subi une fracture à un pied, le 1er novembre contre les Seahawks de Seattle.

Kittle avait reçu le feu vert des médecins la semaine dernière, mais les 49ers ont opté pour la prudence et ont décidé d’attendre avant de l’insérer au sein de leur formation.

Kittle a affirmé qu’il lui avait été difficile de rester en forme parce que les protocoles liés au coronavirus l’empêchaient d’utiliser des appareils d’entraînement installés dans des complexes sportifs intérieurs. Par ailleurs, il a pu recommencer à courir il y a seulement quelques semaines.

Kittle est l’un des nombreux joueurs des 49ers (5-9) à avoir raté plusieurs rencontres cette saison, réduisant de beaucoup les chances de l’équipe de participer aux séries éliminatoires après avoir pris part au Super Bowl l’an dernier.

Kittle, joueur tout étoile en 2019, a manqué deux matchs plus tôt cette saison à la suite d’une blessure à un genou, et six autres après sa fracture à un pied.

Mais même si les 49ers sont déjà éliminés en vue des prochaines séries éliminatoires, Kittle voulait revenir pour les deux derniers matchs au calendrier.

« Je me porte vraiment bien », a affirmé Kittle jeudi.

« Je suis excité d’être de retour sur le terrain. Le football me manque. Demeurer inactif pendant six semaines n’est pas quelque chose de très agréable. Je m’attends à jouer au football samedi. »

Kittle a établi le record de la ligue pour un ailier rapproché en 2018, avec des gains de 1377 verges par la passe. Il a enchaîné en 2019 avec une autre saison fructueuse, grâce à 85 passes attrapées pour des gains de 1053 verges en 14 parties.

Cette année-là, il a été nommé au sein de la formation tout étoile tout en menant les 49ers jusqu’au Super Bowl.

En six parties cette saison, Kittle a attrapé 37 passes pour des gains de 474 verges et deux touchés. Il a réalisé sa meilleure prestation dans une défaite contre les Eagles de Philadelphie, lors de la semaine 4, avec 15 attrapés pour des gains de 183 verges.

Les 49ers se présenteront au match contre les Cardinals avec leur troisième quart, C.J. Beathard. Il en sera à un premier départ depuis 2018.

Le quart partant Jimmy Garoppolo et le substitut Nick Mullens seront tous deux absents à cause de blessures.

Les 49ers seront aussi privés de Raheem Mostert, leur meilleur demi offensif, et Deebo Samuel, leur ailier espacé numéro un.