(Jacksonville) Le quart-arrière Mike Glennon obtiendra un autre départ pour les Jaguars de Jacksonville même si Gardner Minshew est complètement rétabli.

Mark Long

Associated Press

L’entraîneur-chef, Doug Marrone, a déclaré mercredi qu’il allait garder Glennon en poste pour le match contre les Vikings du Minnesota (5-6) dimanche.

Il a ajouté que Minshew a obtenu le feu vert pour s’entraîner sans restriction, lui qui est remis de l’entorse au pouce subie plus tôt cette saison, une indication que Marrone et son personnel ont jeté la serviette dans le cas du choix de sixième tour en 2019.

Le fait que Glennon ait été solide à son premier départ depuis la semaine 4 de 2017 a sûrement influencé cette décision. Il a complété 20 de ses 35 passes pour 235 verges et deux touchés dans un revers de 37-25 subi aux mains des Browns de Cleveland.

Glennon n’a pas commis de revirement. C’était la première fois cette saison que les Jaguars étaient parfaits à ce chapitre.

Les Jaguars (1-10) ont perdu 10 matchs consécutifs, la plus longue série de revers en une seule saison de l’histoire du club. Le propriétaire, Shad Khan, a congédié le directeur général Dave Caldwell à la suite de la plus récente défaite. Marrone et son personnel sont en place au moins jusqu’à la fin de la campagne. Le nouveau DG décidera du sort de Marrone.