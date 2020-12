(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont offert des promotions aux entraîneurs Luc brodeur-Jourdain et Barron Miles.

La Presse Canadienne

L’équipe en a fait l’annonce mercredi, alors qu’elle a confirmé son groupe d’entraîneurs en vue de la saison 2021.

Ainsi, Brodeur-Jourdain a été nommé entraîneur de la ligne à l’attaque, tandis que Miles devient le nouveau coordonnateur à la défense des Alouettes, signifiant ainsi le départ de Bob Slowik, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Brodeur-Jourdain avait commencé sa transition du terrain vers les lignes de côté en étant nommé adjoint à l’entraîneur de la ligne à l’attaque en 2019. De son côté, Miles avait été nommé entraîneur des demis défensifs et coordonnateur contre le jeu aérien l’hiver dernier, alors qu’il effectuait un retour à Montréal. Il continuera de s’occuper des demis défensifs. Miles a évolué comme demi défensif dans la LCF pendant 12 ans, dont sept avec les Alouettes. Il a occupé le poste d’entraîneur des demis défensifs et du développement des joueurs avec les Eskimos d’Edmonton entre 2016 et 2019.

Mickey Donovan sera de retour comme coordonnateur des unités spéciales en 2021, en plus de diriger les secondeurs. Il sera appuyé par Byron Archambault sur les unités spéciales.

Équipe d’entraîneurs des Alouettes en 2021

Khari Jones, Entraîneur-chef, coordonnateur offensif et entraîneur des quarts

Barron Miles, Coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs

Mickey Donovan, Coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs

André Bolduc, Entraîneur des demis et adjoint à l’entraîneur-chef

Luc Brodeur-Jourdain, Entraîneur de la ligne à l’attaque

Todd Howard, Entraîneur de la ligne défensive

Robert Gordon, Entraîneur des receveurs

Michael Lionello, Adjoint en attaque

Byron Archambault, Adjoint aux unités spéciales