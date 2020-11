(Cincinnati) Le quart recrue Joe Burrow des Bengals de Cincinnati devrait subir une opération au genou gauche cette semaine.

Associated Press

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Zac Taylor lundi.

La saison de Burrow a pris fin le 22 novembre lorsqu’il s’est retrouvé coincé entre deux joueurs de l’équipe de Washington.

À l’impact, le genou de Burrow s’est plié de façon importante, et les dommages structurels à l’articulation requièrent une opération et une longue période de physiothérapie.

Taylor n’a donné aucun autre détail relatif à l’opération. Par ailleurs, il prévoit que Burrow sera en mesure de reprendre le collier à une date indéterminée en 2021.

« Il est prêt à entamer le processus et recouvrer la santé en vue de l’année prochaine », a fait savoir son ami Sam Hubbard, un ailier défensif des Bengals. « Il est tout aussi positif et enjoué qu’il est possible de l’être dans ces circonstances et avec cette blessure. »

Burrow a mené Louisiana State University au titre national universitaire en 2019 et a reçu le trophée Heisman, remis au meilleur joueur de football universitaire. Il a été le tout premier choix du repêchage de 2021.

À sa première saison dans la NFL, il a amassé 2668 verges par la voie des airs. Il a complété 13 passes de touché et a été victime de cinq interceptions.