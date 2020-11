Jusqu’ici, les Vikings du Minnesota avaient uniquement invité au U.S. Bank Stadium pour leurs matchs les membres des familles des joueurs et du personnel.

(Minneapolis) Les Vikings du Minnesota ne vendront plus de billets pour leurs quatre derniers matchs à domicile cette saison.

Associated Press

L’organisation a annoncé qu’elle ne tentera plus d’accueillir plus de 250 spectateurs cette saison au U.S. Bank Stadium, la limite présentement permise pour tout rassemblement à l’intérieur dans l’État du Minnesota.

Les Vikings discutaient depuis le début de la saison avec les gestionnaires du stade, les représentants de l’État et ceux municipaux afin de trouver des solutions pour accueillir plus de spectateurs de manière sécuritaire. La hausse des cas de coronavirus et d’hospitalisations au Minnesota cet automne ont toutefois fait dérailler les pourparlers.

Jusqu’ici, les Vikings avaient uniquement invité au stade pour leurs matchs les membres des familles des joueurs et du personnel.

Les Vikings présentent une fiche de 1-3 à domicile cette saison. Au cours des quatre dernières années, ils ont compilé un dossier de 23-9 au U.S. Bank Stadium, à égalité au sommet de l’Association nationale à ce chapitre pendant cette période.