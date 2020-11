(Minneapolis) Dalvin Cook a amassé 206 verges de gains au sol sur 22 courses et a atteint deux fois la zone des buts, propulsant les Vikings du Minnesota vers un gain de 34-20 face aux Lions de Detroit, dimanche.

Associated Press

Kirk Cousins a lancé trois passes de touché, dont deux à l’ailier rapproché Irv Smith fils, lors de sa deuxième performance de suite sans revirement pour les Vikings (3-5).

Le quart des Lions Matthew Stafford, qui ne s’était pas entraîné cette semaine en raison du protocole lié à la pandémie de coronavirus, a quitté la rencontre au quatrième quart après avoir été atteint à la tête par un genou alors qu’il encaissé un sac. Il a été victime d’interceptions sur deux possessions consécutives au troisième quart. Chase Daniel a aussi été victime d’une interception après avoir pris la relève.

La rencontre a été l’affaire de Cook, qui totalise 478 verges de gains combinés et six touchés en deux rencontres depuis qu’il a raté un match en raison d’une blessure à l’aine.

Les Lions (3-5) ont perdu un neuvième match de suite contre un rival de section.

Giants 23 Washington 20

Daniel Jones a complété sa plus longue passe de la saison et n’a pas commis de revirement pour une première fois, aidant les Giants de New York à battre l’Équipe de football de Washington 23-20.

PHOTO BRAD MILLS, USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des Giants, Daniel Jones (8)

Jones a complété 23 de ses 34 passes pour 212 verges de gains, dont 50 sur une passe à Austin Mack. Jones a également lancé une passe de touché à Evan Engram pour aider les siens à se forger une avance de 17 points en première demie.

Les Giants (2-7) ont tenté de contrôler le jeu en multipliant les courses en deuxième demie et ils ont tout juste survécu à la poussée de Washington après qu’Alex Smith eut remplacé Kyle Allen, blessé, au poste de quart.

Smith a lancé une passe de touché de 68 verges à Terry McLaurin pour réduire l’écart à 23-20 au quatrième quart. Cependant, Smith a été victime de deux interceptions dans les dernières 2 : 18 de jeu, freinant l’élan de Washington (2-6).

Les deux victoires des Giants cette saison ont été acquises aux dépens de Washington.

Wayne Gallman a inscrit un majeur au sol pour les Giants, qui ont aussi profité de trois placements de Graham Gano.

Bears 17 Titans 24

Ryan Tannehill a lancé deux passes de touché et les Titans du Tennessee ont mis fin à une série de deux revers en battant les Bears de Chicago 24-17.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Ryan Tannehill (17)

Les Titans (6-2) ont évité de connaître leur pire série de revers depuis que Tannehill est devenu leur quart partant et ils ont conservé la tête de la section Sud de l’Américaine avant leur duel de section face aux Colts d’Indianapolis, jeudi.

Le nouveau venu Desmond King a inscrit un majeur sur un retour d’échappé de 63 verges, après avoir rejoint l’équipe samedi. Ce touché offrait une avance de 17-0 aux Titans tard au troisième quart.

Les Bears (5-4) ont encaissé un troisième revers de suite même si leur défensive a réussi trois sacs et a limité la cinquième meilleur attaque de la NFL à 228 verges de gains.

Nick Foles a rendu les choses intéressantes avec deux passes de touché en fin de rencontre.

Texans 27 Jaguars 25

Deshaun Watson a lancé des passes de touché de 57 et 77 verges, la deuxième alors qu’il ne semblait plus y avoir de temps au cadran pour commencer le jeu, et les Texans de Houston ont arraché une victoire de 27-25 aux Jaguars de Jacksonville.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, AP Deshaun Watson

Les Jaguars (1-7) ont encaissé un septième revers de suite et ont tout juste évité de devenir la première équipe de l’histoire de la NFL à accorder au moins 30 points lors de sept matchs de suite dans la même saison. Ils partagent le record avec les Broncos de Denver en 1968 et les Vikings du Minnesota en 1984.

Ils ont eu un chance de créer l’égalité tard dans la rencontre, mais la passe de Jake Luton vers DJ Chark sur une tentative de transformation de deux points a abouti dans les pieds du receveur. Luton effectuait ses débuts dans la NFL.

Les deux victoires des Texans (2-6) cette saison ont été acquises aux dépens des Jaguars.

Broncos 27 Falcons 34

Matt Ryan a lancé trois passes de touché et les Falcons d’Atlanta ont défait les Broncos de Denver 34-27.

PHOTO JOHN BAZEMORE, AP Matt Ryan

Ryan a complété 25 de ses 35 passes pour 284 verges de gains et une interception. Les Falcons (3-6) ont un dossier de 3-1 sous les ordres de l’entraîneur-chef par intérim Raheem Morris.

Les Falcons menaient 20-3 à la mi-temps, avant de voir les Broncos (3-5) se mettre en marche. Drew Lock a lancé deux passes de touché et a marqué un majeur sur une course de 10 verges au quatrième quart, réduisant l’écart à 34-27. Les Broncos ont repris possession du ballon à leur ligne de 20 avec 44 secondes à faire et aucun temps d’arrêt. Après trois passes incomplètes, Lock a échappé la remise, mettant fin à leur possession.

Lock a été 25-en-48 pour 313 verges de gains, deux passes de touché et une interception, une semaine après avoir joué les héros la semaine dernière en orchestrant une remontée spectaculaire dans un gain de 31-30 face aux Chargers de Los Angeles.