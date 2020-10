NFL : notre top 15 des quarts-arrière

Pour tous les goûts !

Il y a les quarts d’avenir comme Joe Burrow, Justin Herbert et Drew Lock. Ceux comme Ryan Fitzpatrick, Nick Foles ou Philip Rivers, qui sont à l’inverse des solutions à court terme. D’autres comme Carson Wentz et Sam Darnold régressent, alors que certains veulent relancer leur carrière, par exemple Alex Smith et Andy Dalton. Mais qui sont les meilleurs de la NFL à l’heure actuelle ? Question de nourrir les débats et de s’amuser un brin, voici notre top 15 des quarts-arrière de la NFL, sans prétention.