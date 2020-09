Laurent Duvernay-Tardif ne s’était pas entretenu avec les médias québécois depuis un bon moment, ce qu’il a fait mercredi après-midi. Il a été question de plusieurs choses, notamment de son nouveau projet d’étude à l’Université Harvard.

Miguel Bujold

La Presse

Duvernay-Tardif a expliqué qu’il suivrait des cours en ligne du programme de santé publique de la prestigieuse université. Puisqu’il veut poursuivre sa carrière avec les Chiefs de Kansas City en 2021, il a choisi de ne pas amorcer sa résidence en médecine pour le moment.

« Ça s’est concrétisé dans les dernières semaines après m’être prévalu de l’option de ne pas jouer cette saison », a raconté Duvernay-Tardif. « J’ai approché l’école de santé publique de Harvard et l’université était intéressée à m’accueillir dans son programme, qui est surtout en promotion de la santé. Il y aura plusieurs cours de base cette session-ci. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire et ça va me permettre de retourner à Kansas City l’année prochaine, ce qui était super important pour moi. »

Duvernay-Tardif avait d'abord annoncé qu’il ferait des études à l’Université Harvard dans un article qu’il a rédigé pour le Sports Illustrated.

« Ça va me permettre d’allier mon expérience médicale, ma tribune médiatique et mes activités philanthropiques. Au centre de ça, il y aura la promotion de la santé, surtout au niveau des jeunes. La santé publique me paraissait une option parfaite pour marier ces trois aspects », a expliqué Duvernay-Tardif.

« Grâce à mes tribunes médiatiques, il y a une possibilité de diffuser un message qui est fort pour rejoindre beaucoup de gens. Surtout les jeunes, mais tout le monde. »

« Je ne sais pas si je veux évoluer là-dedans à temps plein (en santé publique), mais ça va me permettre de rendre pertinente la tribune médiatique que j’ai bâtie au Québec, au Canada et même aux États-Unis, et de l’utiliser à bon escient. »

CHSLD et NFL

Afin de contribuer à un milieu de la santé qui était durement éprouvé en raison de la pandémie de COVID-19, Duvernay-Tardif a travaillé durant neuf semaines dans le CHSLD Gertrude-Lafrance à Saint-Jean-sur-Richelieu le printemps dernier. Une expérience qui l’a transformé et qu’il répétera prochainement.

« C’est quelque chose qui m’a changé. C’était très difficile, mais très enrichissant. »

« Je finalise actuellement le contrat d’embauche ! », a précisé Duvernay-Tardif, qui travaillera deux jours par semaine dans un CHSLD, en plus de suivre ses cours en ligne et de s’assurer de garder la forme physique.

D'ailleurs, Duvernay-Tardif n’a pas mis une croix sur sa carrière dans la NFL. Bien au contraire. À moins que la situation ne change d’ici là, il sera de retour avec les Chiefs en 2021.

« Je m’ennuie déjà de jouer au football, alors j’imagine que l’envie sera encore là l’année prochaine. Je vais me présenter à Kansas City dans la meilleure forme physique possible. »

« On sait à quel point on perd rapidement la forme physique, alors c’est super important pour moi cette année de continuer mon régime d’entraînement. Je veux être en aussi bonne forme physique que mes coéquipiers lorsque je retournerai à Kansas City. »

Aucun regret

C’est jeudi soir que les Chiefs amorceront la défense de leur titre du Super Bowl en recevant la visite des Texans de Houston. Duvernay-Tardif a suivi de près ce qui s’est déroulé au sein de son équipe au cours des derniers mois et avoue que ce ne sera pas facile de regarder cette première rencontre.

« C’est sûr que de voir ça se dérouler sans toi pour la première fois depuis six ans, c’est difficile. Et de regarder le premier match sera également difficile. Je suis quand même convaincu que j’ai pris la bonne décision pour moi. Je souhaite la meilleure des chances à mon équipe. »

Si Duvernay-Tardif a décidé de se prévaloir de son option de ne pas jouer en 2020 en raison de la COVID-19, c’est un peu pour lui, mais surtout pour les autres. Il est revenu sur cette décision, mercredi après-midi.

« Il y avait évidemment le risque d’un côté personnel, mais je pense que celui-ci aurait été très bien géré par les professionnels en place dans la NFL et les équipes. C’est fou en ce moment la quantité de tests que les joueurs font chaque jour, les protocoles de distanciation sociale, les mesures sanitaires, etc. »

Duvernay-Tardif est par ailleurs très bien placé pour évaluer les mesures mises en place par la NFL puisqu’il fait lui-même partie du comité de sécurité. Un rôle qu’il conservera au cours de la saison.

« C’est une expérience incroyable pour moi de pouvoir entendre les plus grands épidémiologistes de santé publique aux États-Unis […] Bien que ce soit une expérience triste, elle est très enrichissante. »

« Ce qui a pesé lourd dans la balance, c’est qu’on pouvait potentiellement mettre des communautés à risque dans nos voyagements. En tant que futur médecin, de jouer au football de manière égoïste en mettant potentiellement ces gens-là à risque, c’est quelque chose qui m’agaçait beaucoup. »

L’entraîneur-chef Andy Reid et les Chiefs ont compris et accepté la décision de leur garde à droite.

« Le plus important, c’était d’avoir une bonne communication avec les Chiefs. Ils m’ont vraiment supporté dans ma décision. Je pense qu’ils ont compris ma perspective. Ce support-là était vraiment touchant, et ça démontre à quel point les Chiefs ont une organisation de première classe. »

Si tout se déroule comme il l’espère, Duvernay-Tardif sera de retour avec les Chiefs l’an prochain et l’équipe visera alors un troisième titre du Super Bowl consécutif, exploit qui n’a jamais été réalisé dans la NFL. Les Chiefs devront bien sûr d’abord gagner un deuxième Super Bowl de suite, ce qui n’a pas été accompli depuis 2004.

« Je pense qu’on a l’équipe pour défendre notre titre. C’est peut-être ça aussi qui rend ça difficile de voir les Chiefs amorcer leur saison sans être là. Je n’ai aucun doute qu’on a le potentiel pour se rendre loin. Si j’avais à faire une “gageure”, je parierais sur les Chiefs. »