(Houston) Le quart Deshaun Watson a accepté une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 160 millions US, avec les Texans de Houston.

Kristie Rieken

Associated Press

Watson a annoncé la signature sur son compte Twitter samedi.

« Quand j’étais un enfant grandissant en Géorgie, mon rêve a toujours été de jouer dans la NFL. Aujourd’hui, je ne pourrais pas être plus honoré et touché de signer une entente à long terme à Houston, la ville que j’ai appris à tant aimer et qui est devenue mon lieu de résidence. »

Ce pacte fait de Watson le quart le mieux payé dans la Ligue nationale de football après Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City.

En juillet, Mahomes a paraphé une entente de dix ans évaluée à 503 millions US.

Dans son message, Watson a remercié l’entraîneur-chef et directeur général Bill O’Brien, de nombreux membres du personnel de l’équipe ainsi que sa mère et d’autres membres de sa famille.

Il a ensuite livré un message aux partisans des Texans.

« Je promets de faire tout ce que je peux, non seulement pour donner un championnat à cette grande ville mais aussi pour laisser l’héritage d’avoir eu un impact positif dans cette communauté. Maintenant, de retour au travail… »

Les Texans ont sélectionné Watson au 12e rang du repêchage de 2017, après avoir effectué une transaction pour accéder à un échelon supérieur en première ronde.

Il a participé à 38 matchs, dont 37 à titre de partant, pendant ses trois premières saisons avec les Texans, apportant de la stabilité à une position problématique dans l’équipe.

Âgé de 24 ans, Watson a accumulé des gains de 3852 verges par la passe et complété 26 passes de touché la saison dernière, aidant les Texans à participer à la deuxième ronde des séries éliminatoires.

En trois campagnes dans la NFL, il a amassé 9716 verges par la voie des airs et lancé 71 passes de touché. Il a ajouté 1233 verges par la course et marqué 14 majeurs.

En 2020, Watson aura la tâche de diriger l’attaque en l’absence du receveur étoile DeAndre Hopkins, qui a été échangé aux Cardinals de l’Arizona pendant l’entre-saison.