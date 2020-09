(Nouvelle-Orléans) Le porteur de ballon Alvin Kamara était de retour à l’entraînement mercredi, après quelques jours d’absence en raison de ce qui serait son insatisfaction dans les négociations d’une prolongation de contrat avec les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Brett Martel

Associated Press

Kamara, qui pourrait devenir joueur autonome avec compensation au terme de la saison 2020, s’est rapporté au camp des Saints à temps et avait d’abord affirmé que sa situation contractuelle ne l’inquiétait pas.

Il a raté les entraînements des Saints les 23 et 24 août en raison de ce que l’entraîneur Sean Payton a qualifié de virus à l’estomac. Kamara s’est entraîné pendant deux jours la semaine dernière, puis a raté quatre entraînements consécutifs avant de revenir au travail mercredi.

Les Saints ont affirmé que Kamara s’est présenté au centre d’entraînement chaque jour pour participer aux tests de dépistage de la COVID-19.

« Nous continuons à négocier un contrat avec son agent et lui et nous allons vous informer s’il y a des développements dans ce dossier », a déclaré Payton, refusant de confirmer si Kamara avait été mis à l’amende pour avoir raté les quatre derniers entraînements.

Pour l’instant, Payton a confiance que Kamara ne ratera pas de match de saison régulière en raison de sa situation contractuelle.

Kamara doit toucher 2,1 millions US cette saison, lors de la dernière année de son contrat de recrue. Il s’agit d’une aubaine pour les Saints, alors que Kamara a récolté 1330 verges de gains combinés et six touchés en 2019 même s’il a raté deux matchs en raison de blessures à une cheville et un genou qui l’ont embêté tout au long de la campagne.

Kamara avait été élu recrue offensive par excellence de la NFL en 2017, quand il avait accumulé 1554 verges de gains combinés et 13 touchés. Il avait fait encore mieux en 2018, avec 1592 verges de gains combinés et 18 touchés.

Christian McCaffrey, des Panthers de la Caroline, a récemment signé une prolongation de contrat de quatre saisons et 64 millions. Il a un rôle similaire à Kamara chez les Panthers, mais a amassé 2392 verges de gains et 19 majeurs la saison dernière.