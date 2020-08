Les Bills de Buffalo ont consenti une prolongation de contrat de plusieurs saisons à leur entraîneur-chef Sean McDermott.

Associated Press

Une personne au fait de la décision a indiqué à l’Associated Press que le contrat serait d’une durée de quatre saisons, soit jusqu’en 2025. Cette personne a requis l’anonymat puisque les Bills n’ont toujours pas confirmé l’information. McDermott avait encore deux saisons à écouler à son entente actuelle.

McDermott, qui est âgé de 46 ans, est à l’origine de la relance de la concession de Buffalo depuis son arrivée en poste en 2017.

Il a changé la culture de l’organisation sur le terrain, et à l’extérieur. Avant son arrivée, les Bills connaissaient la plus longue disette sans participation aux éliminatoires de la NFL, et n’avaient connu que deux saisons gagnantes depuis 1999.

Les Bills ont participé aux éliminatoires à deux reprises en trois saisons sous l’égide de McDermott, et ils rêvent à la conquête du titre de la section Est de l’Association américaine cette saison à la suite du départ de Tom Brady chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Bills ont présenté un dossier de 10-6 la saison dernière, atteignant le plateau des 10 victoires pour la première fois depuis 1999.

McDermott occupe d’ailleurs le cinquième échelon de l’histoire des Bills au chapitre des victoires en carrière (25). Il est devenu le premier entraîneur à recevoir une prolongation de contrat des Bills depuis Dick Jauron en 2008. Jauron a cependant été congédié dès l’année suivante.