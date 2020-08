Le stade Allegiant compte 65 000 sièges et son coût de construction est évalué à 2 milliards de dollars US.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

Les Raiders de Las Vegas vont disputer leur première saison dans leur nouvelle demeure devant des gradins déserts en raison de la pandémie de la COVID-19.

Associated Press

Les dirigeants de l’équipe de la NFL ont envoyé une lettre à leurs détenteurs d’abonnements saisonniers lundi. Ils y expliquent avoir pris leur décision après avoir discuté avec les responsables de la santé publique et des leaders municipaux.

Des responsables ont annoncé, la semaine dernière, « l’achèvement substantiel » du stade Allegiant, une enceinte comptant 65 000 sièges et dont le coût de construction est évalué à 2 milliards de dollars US, environ 1000 jours après le début des travaux.

Les dirigeants des Jets de New York et des Giants de New York ont déjà fait savoir qu’ils n’accueilleront pas de spectateurs à leurs matchs locaux. La plupart des autres équipes espèrent accueillir un nombre limité de partisans.

Jusqu’à l’an dernier, les Raiders jouaient à Oakland.

Par ailleurs, le demi de coin D. J. Killings et l’ailier défensif Jeremiah Valoaga ont choisi de faire impasse sur la saison 2020 en raison d’inquiétudes liées à la COVID-19. Les Raiders ont annoncé la nouvelle lundi.

Ils sont les deux premiers joueurs de l’équipe à prendre pareille décision.