(Montréal) S’ils sont inactifs sur le terrain, les Alouettes de Montréal demeurent actifs dans la communauté.

La Presse canadienne

Ainsi, afin de venir en aide aux gens dans le besoin en cette période difficile pour certains, les Alouettes, par le truchement de la Fondation des Alouettes de Montréal (FAM), ont mis sur pied le stade virtuel.

C’est simple : l’équipe met en vente ses sièges comme elle le ferait pour un match. Seule différence ? Chaque siège est vendu 2 $.

Le club espère ainsi remplir son stade virtuel afin de redonner la totalité des sommes amassées à des organismes locaux qui seront identifiés dans les semaines à venir.

En plus de leur don, les gens qui achèteront des sièges pourront gagner des prix, comme des chandails officiels et des abonnements saisonniers pour 2021.

La date limite pour se procurer son siège est le 14 août, sur le site internet des Alouettes : www.montrealalouettes.com.

« La partie est loin d’être gagnée, en ce moment, des gens ont besoin d’un coup de pouce, a souligné Annie Larouche, directrice de la FAM et des relations communautaires. Tous les profits seront remis à des organismes locaux pour venir en aide aux gens et aux familles touchés par la COVID-19. On sait que nos fans ont un grand cœur et qu’ensemble, on peut faire une différence. »