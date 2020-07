(Nouvelle-Orléans) Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees, et son épouse ont annoncé un don de 5 millions US pour construire des centres de santé communautaires dans toute la Louisiane.

Associated Press

Drew et Brittany Brees sont apparus dans une vidéo publiée, lundi, sur le compte Instagram du joueur de la NFL, révélant un partenariat entre la Fondation Brees et le système de santé de la Louisiane Ochsner Health.

Drew Brees a précisé que le partenariat mettrait un accent particulier sur les communautés mal desservies, ajoutant que le premier des centres de soins de santé devait être construit à la Nouvelle-Orléans Est plus tard cette année. Les centres comprendront des services de soins primaires et spécialisés, a-t-il déclaré.

« La COVID-19 a presque tout changé… et alors que nous travaillons à relever l’un des plus grands défis de notre vie, notre santé et notre bien-être n’ont jamais été aussi importants », a soutenu Drew Brees dans la vidéo.

« Nous continuerons à combler le fossé pour apporter les soins de santé, l’éducation et l’équité économique à toutes nos communautés », ont ajouté les Brees dans le message.

En mars, la famille a fait don de 5 millions supplémentaires pour aider à soulager le coronavirus en Louisiane, ont rapporté les médias.

Brees a suscité les critiques en juin et s’est par la suite excusé pour les commentaires qu’il a tenus dans une entrevue concernant son opposition au geste de protestation de Colin Kaepernick consistant à poser un genou à terre pendant l’hymne national. Ses commentaires ont été faits alors que des manifestations contre la brutalité policière et l’injustice raciale se déroulaient dans le monde entier.