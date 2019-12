Les Eagles de Philadelphie ont étouffé l’attaque des Cowboys de Dallas et se sont emparés du premier rang de la division Est dans la Conférence nationale. Un dossier de Rachid Issoulaimani

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Saquon Barkley

En hausse

Saquon Barkley : une fin plus joyeuse

Saquon Barkley s’est éclaté contre les Redskins de Washington avec 189 verges et un touché par la course. Mieux encore, le porteur des Giants de New York a ajouté à sa fiche 90 verges et un touché par la voie des airs. La semaine précédente avait également été très productive pour Barkley, qui semble avoir retrouvé sa touche.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Devlin Hodges

En baisse

Devlin Hodges : pénible

Il a amorcé le match des Steelers de Pittsburgh contre les Jets de New York, mais il a été remplacé au deuxième quart par Mason Rudolph après avoir lancé deux interceptions et récolté 53 verges par la passe. Toutefois, Rudolph s’est blessé et Hodges est revenu dans le match au quatrième quart. Son retour n’a pas été plus glorieux, avec quatre passes réussies en huit tentatives pour 31 verges.

Les premiers de classe

Quart-arrière

Daniel Jones (NYG) 28/42 ; 352 verges, 5 passes de touché

Jones est la quatrième recrue de la NFL depuis 1950 à lancer cinq passes de touché dans une rencontre.

Receveur de passes

Tyler Boyd (CIN) 9 réceptions ; 128 verges ; 2 touchés

Boyd n’a besoin que de 13 verges pour atteindre le cap des 1000. Il en aura l’occasion dimanche prochain.

Porteur de ballon

Kenyan Drake (ARI) 24 courses ; 166 verges ; 2 touchés

Il connaît toute une fin de saison avec 303 verges au sol et 6 touchés à ses deux derniers matchs.

En défense

Chandler Jones (ARI) 4 sacs ; 4 plaqués

Jones occupe désormais le premier rang de la NFL avec 19 sacs. Il a également provoqué deux échappés dans une surprenante victoire des Cardinals de l’Arizona contre les Seahawks de Seattle.

PHOTO MARK ZALESKI, ASSOCIATED PRESS Michael Thomas

Le chiffre

145

Michael Thomas a établi un nouveau record de la NFL pour le nombre de réceptions en une saison. Le receveur éloigné a en réussi 12 contre les Titans du Tennessee, portant son total à 145. Il a ainsi battu le record de 143 établi par Marvin Harrison en 2002 avec les Colts d’Indianapolis. Thomas a couronné le tout avec une récolte victorieuse de 136 verges et un touché.

PHOTO KEN BLAZE, USA TODAY SPORTS Lamar Jackson

La citation

On veut se rendre au Super Bowl. Lamar Jackson. Il n’y a rien de surprenant dans le commentaire de Jackson. Mais lui, par contre, continue de surprendre la planète football avec trois passes de touché, 238 verges par la passe et 103 verges par la course contre les Browns de Cleveland. Il ne faut pas chercher trop loin pour expliquer la fiche de 13-2 des Ravens de Baltimore.

Ça fait jaser

Des crampes au cerveau

Le plaqueur défensif des Panthers de la Caroline Vernon Butler a été expulsé du match contre les Colts d’Indianapolis après avoir donné un coup de poing à l’ailier rapproché Jack Doyle. Ce dernier ne l’a jamais vu venir, puisque Butler couvrait Mark Glowinski. Ce n’est qu’après avoir envoyé Glowinski au sol que Butler, sans aucune raison, a frappé Doyle. Il a également fait le doigt d’honneur à des partisans à sa sortie du terrain. Ses gestes pourraient lui valoir une suspension.