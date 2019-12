(Pittsburgh) Josh Allen a lancé une passe de touché de 14 verges à Tyler Kroft avec 7 : 55 à faire en fin de match et les Bills de Buffalo ont décroché leur billet pour les éliminatoires en vertu d’une victoire de 17-10 aux dépens des Steelers de Pittsburgh, dimanche soir.

Associated Press

Pour une deuxième saison de suite, les Bills ont assuré leur participation aux éliminatoires, sous les ordres de l’entraîneur-chef Sean McDermott. La formation de Buffalo tirait de l’arrière 10-7, mais a capitalisé lors de deux possessions au quatrième quart et Allen a permis aux Bills de venir de l’arrière pour une cinquième fois cette saison. Deux interceptions consécutives de Jordan Poyer et Levi Wallace lors des deux dernières possessions des Steelers ont scellé la victoire.

Les Steelers ont eu l’occasion de dérober le billet des Bills, mais la formation de Buffalo a mis fin à la séquence de trois victoires de ses adversaires.

Les Bills ont enregistré une quatrième victoire en cinq affrontements et a signé sa 10e victoire en saison régulière pour la première fois depuis 1999. Les troupiers de McDermott ont également battu les Steelers à Pittsburgh pour la deuxième fois de l’histoire du club.

Allen a complété 13 de ses 25 passes pour des gains de 139 verges. Il a également lancé une passe de touché et une interception. Le quart des Bills, qui a également inscrit un majeur par la course, a seulement encaissé deux revers de suite une fois dans sa carrière. Kroft a inscrit son premier touché depuis 2017, alors qu’il jouait avec les Bengals de Cincinnati. Devin Singletary a amassé 87 verges de gains au sol et John Brown a capté sept passes pour des gains de 99 verges. Il est devenu le premier receveur des Bills depuis 2015 à atteindre le plateau des 1000 verges de gains aériens.

Les Steelers ont amorcé la rencontre avec sept victoires en huit matchs au compteur.

Devlin Hodges a réussi 23 de ses 38 passes pour 139 verges de gains par la voie des airs, dont une passe de touché. Il a toutefois lancé quatre interceptions. Le quart des locaux a eu la chance de devenir le premier quart-arrière non repêché dans l’ère moderne à avoir remporté ses quatre premiers départs en carrière.

James Conner était de retour pour la première fois depuis qu’il a raté cinq des six dernières sorties de son équipe en raison d’une blessure à l’épaule. Il a terminé avec 42 verges au sol en plus de capter une passe de touché.

Les Steelers ont capitalisé à la suite de leur première séquence à l’attaque de la deuxième demie pour prendre les devants 10-7.