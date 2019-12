Les Alouettes devraient annoncer qui sera leur prochain directeur général avant la période des Fêtes. Plusieurs noms circulent, et ce ne sont pas les candidats qui manquent. Voici 10 personnes, listées en ordre alphabétique, qui devraient à tout le moins être considérées pour le poste.

Miguel Bujold

La Presse

Wally Buono

Buono a été embauché comme conseiller pour la recherche du prochain directeur général des Alouettes. Il a pris sa retraite comme DG et entraîneur-chef des Lions de la Colombie-Britannique après la saison 2018. Il n’accepterait probablement pas d’occuper le poste de DG des Als, mais ce serait peut-être la meilleure solution pour l’équipe. En plus de l’expertise et de la vaste expérience qu’il apporterait, Buono connaît bien Khari Jones, qui était son coordonnateur offensif à Vancouver. Ce ne serait pas une solution à long terme, mais la présence de Buono permettrait aux Alouettes de prendre le temps nécessaire afin de s’assurer de faire le bon choix.

Shawn Burke

Burke est actuellement directeur du personnel des joueurs des Tiger-Cats de Hamilton et est un membre de cette organisation depuis 2007. Son cheminement est atypique, puisqu’il a d’abord été responsable des relations communautaires à son arrivée avec les Tiger-Cats. Il travaille toutefois dans le secteur des opérations football des Tiger-Cats depuis plusieurs années et semble en voie de devenir un directeur général.

Éric Deslauriers

À l’interne, Deslauriers est essentiellement le seul candidat chez les Alouettes. Il possède plusieurs atouts, mais l’organisation estime peut-être qu’il n’a pas encore suffisamment d’expérience pour occuper le poste de directeur général. Les Alouettes et Deslauriers ont toutefois déjà eu des discussions au sujet d’un nouveau contrat pour un poste dans les opérations football.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Éric Deslauriers

Jean-Marc Edmé

Après une saison chez les Tiger-Cats en 2007, Edmé s’est joint aux Alouettes et a passé huit saisons avec eux. Le Québécois a commencé sa carrière au bas de l’échelle, mais a gravi les échelons un à un et est actuellement directeur du personnel des joueurs avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Son mentor est Marcel Desjardins, directeur général du Rouge et Noir.

Danny Maciocia

Maciocia n’a jamais caché qu’il avait de l’intérêt pour le poste de directeur général des Alouettes, et nul doute que son arrivée profiterait à l’organisation en matière de visibilité et de rayonnement. Puisqu’il possède un très bon emploi avec les Carabins de l’Université de Montréal, on peut toutefois présumer qu’il n’accepterait pas un contrat qu’il jugerait insatisfaisant.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Danny Maciocia

Danny McManus

La candidature de deux membres des Blue Bombers de Winnipeg est ou sera étudiée par les Alouettes, dont celle de McManus. Le nom de l’ancien quart-arrière circule depuis quelques semaines dans l’entourage des Alouettes. McManus est actuellement l’adjoint de Kyle Walters, directeur général des Blue Bombers.

Jim Popp

Il serait surprenant que la candidature de Popp soit considérée, mais il connaît bien l’organisation et aucun candidat disponible n’a connu plus de succès que lui. Une embauche à titre de responsable du recrutement aux États-Unis devrait certainement être envisagée par les Alouettes ou une autre équipe de la LCF.

Catherine Raîche

Actuellement avec les Eagles de Philadelphie dans un rôle administratif, Raîche possède de l’expérience dans la LCF, ayant travaillé pour les Alouettes et les Argonauts de Toronto. La Québécoise souhaite éventuellement occuper un poste de directeur général pour une équipe professionnelle.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Raîche

Ryan Rigmaiden

Comme McManus, Rigmaiden est actuellement un membre des Blue Bombers. Avant de s’amener à Winnipeg, il faisait partie des Lions de la Colombie-Britannique, où il était responsable du recrutement aux États-Unis. Rigmaiden a également été directeur général du Shock de Spokane, dans l’Arena Football League, de 2010 à 2014.

Brendan Taman

Il n’est pas clair si Taman demeure un candidat sérieux, mais son nom est revenu dans les discussions chez les Alouettes. Taman a été le directeur général des Blue Bombers et des Roughriders de la Saskatchewan, et trois de ses équipes ont atteint le match de la Coupe Grey. Il a remporté un championnat en 2013 avec les Roughriders.