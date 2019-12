(Charlotte) Les Panthers de la Caroline ont annoncé le congédiement de l’entraîneur-chef Ron Rivera, mardi, alors qu’il reste quatre rencontres au calendrier régulier dans la NFL.

Associated Press

Les Panthers ont déçu cette saison ; ils pointent présentement au troisième rang de la section Sud de l’Association américaine en vertu d’une fiche de 5-7.

Le propriétaire de l’équipe, David Tepper, a indiqué que le processus d’embauche du nouvel entraîneur-chef est déjà enclenché.

Entre-temps, l’organisation a mentionné que l’instructeur des secondeurs, Perry Fewell, occupera le poste d’entraîneur-chef par intérim.

De plus, le coordonnateur offensif Norv Turner agira à titre de conseiller spécial auprès de l’entraîneur-chef, tandis que l’instructeur des quarts Scott Turner deviendra leur coordonnateur offensif.

Rivera avait été embauché en 2011, et il est l’entraîneur-chef qui a obtenu le plus de succès dans l’histoire de la concession. Cependant, depuis que les Panthers se sont inclinés devant les Broncos de Denver au Super Bowl L il y a quatre ans, la formation de la Caroline a présenté une fiche de 29-31 et n’a pas gagné la moindre rencontre éliminatoire.