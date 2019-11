(Charlotte) Les Panthers de la Caroline ont annoncé que la saison du quart Cam Newton est terminée en raison d’une blessure à un pied.

La Presse canadienne

Selon le directeur général des Panthers Marty Hurney, Newton a suivi un programme de repos et de rééducation au cours des sept dernières semaines dans l’espoir que la douleur disparaisse, « mais elle est encore présente ».

La semaine dernière, Newton a visité deux spécialistes qui lui ont recommandé le même traitement que l’équipe médicale des Panthers. Ces derniers lui ont aussi mentionné qu’il faudrait « beaucoup de temps pour guérir complètement cette blessure ».

Newton a pris part à deux rencontres seulement cette saison, et il a complété 50 de ses 89 tentatives de passe pour des gains de 572 verges et une interception. Il a aussi été victime de six sacs du quart, et a commis deux échappés.

Le quart Kyle Allen devrait être le quart partant des Panthers (5-3) pour le reste de la campagne, et il devrait être épaulé par le réserviste Will Grier. Les Panthers affronteront les Packers (7-2) à Green Bay dimanche prochain.