Le D r Richard Lapchick est directeur et cofondateur de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport (TIDES) qui a publié mercredi son rapport annuel portant sur les minorités visibles et la diversité sexuelle et de genre.

La NFL a reçu la pire note pour ses pratiques d’embauche en matière de diversité en 15 ans, a révélé un nouveau rapport portant sur ce sujet.

Associated Press

L’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport (TIDES) a publié son rapport annuel portant sur les minorités visibles et la diversité sexuelle et de genre mercredi, dans lequel il a donné la note de B pour l’embauche de membres issus de minorités visibles et de C plus pour la diversité sexuelle et de genre.

Au total, la NFL a reçu la note de B moins pour un pointage cumulatif de 79,3 %, une chute considérable comparativement à son résultat de 81,6 % de l’année précédente.

Son score de 76 % pour la diversité sexuelle et de genre constitue une baisse de deux points par rapport à 2018.

« L’essentiel de cette baisse est attribuable à la perte d’entraîneurs et de directeurs généraux issus des minorités visibles, parce que nous accordons plus de points à ces postes », a noté le Dr Richard Lapchick, directeur et cofondateur du TIDES.

Lapchick a souligné qu’il n’y a actuellement que quatre entraîneurs d’origine afro-américaine, en baisse par rapport aux huit au début des saisons 2017 et 2018.

« C’est préoccupant », a admis Lapchick.