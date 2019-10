C’est la question qui revient constamment depuis quelques semaines dans le camp des Alouettes : laisser leurs éléments les plus importants se reposer ou les faire jouer. Un dilemme qui est celui de Khari Jones, qui avoue avoir une certaine difficulté à trancher.

On sait déjà depuis un bon moment que les Alouettes accueilleront la demi-finale de la division Est, le dimanche 10 novembre, au stade Percival-Molson. Pour la troisième semaine de suite, l’équipe de Jones se prépare donc à disputer un match qui n’aura aucun impact sur le classement, en l’occurrence contre le Rouge et Noir, vendredi à Ottawa.

« On veut que l’équipe soit en santé, mais ça ne sert à rien d’avoir une équipe en santé si elle ne joue pas bien. Alors il faut trouver l’équilibre. Il n’y a pas de formule magique, on doit analyser le contexte du mieux qu’on le peut et prendre les décisions qu’on estime être les meilleures pour l’équipe », a expliqué Jones, hier après-midi.

La liste des joueurs qui ne feront probablement pas le voyage à Ottawa est longue. Sortez votre programme : DeVier Posey, Quan Bray, William Stanback, Mario Alford, Martin Bédard, Tommie Campbell, Ryan Carter et John Bowman pourraient tous obtenir congé, la plupart parce qu’ils ne sont pas à 100 % de leur forme.

« Je pense que la plupart des joueurs préféreraient jouer. Cela dit, on n’a pas eu de semaine de relâche en deuxième moitié de saison et c’est un facteur », a rappelé Jones. Les Alouettes ont effectivement eu leurs trois semaines de relâche en première moitié de saison et aucune en deuxième.

Evans de retour

L’un des joueurs qui devrait toutefois être à son poste est Ciante Evans, qui a raté les cinq derniers matchs des siens en raison d’une fracture à une main. Le demi défensif s’est entraîné avec les partants de la défense pour la première fois depuis plus d’un mois, hier.

« Je suis bien reposé et je me sens bien. C’est excitant d’être de retour avec l’équipe à l’aube des éliminatoires. Il y a toutefois de la rouille dans mon jeu et je devrai retrouver le rythme », a commenté Evans, qui a participé aux trois derniers matchs de la Coupe Grey dans l’uniforme des Stampeders de Calgary.

« Je peux apporter du leadership, car je sais à quoi m’attendre dans les éliminatoires. Je pourrai aider certains de nos plus jeunes joueurs à garder les choses en perspective durant nos parties. Des erreurs se produiront comme dans n’importe quel match de football, mais elles sont amplifiées dans les éliminatoires », a noté Evans.

« Ciante est un joueur clé de notre tertiaire. Son absence a permis à d’autres joueurs de se familiariser avec notre système défensif, ce qui a eu pour effet d’améliorer notre équipe en général. Mais il fait bon de voir Ciante de retour au jeu », a dit le secondeur Patrick Levels.

Plan similaire pour Adams fils

En plus de laisser plusieurs joueurs de côté, Jones a retiré Vernon Adams fils de la rencontre de samedi dernier contre les Tiger-Cats de Hamilton au milieu du deuxième quart. Le quart-arrière s’attend à obtenir un temps de jeu similaire avant de céder sa place à Matthew Shiltz, vendredi.

Comme il l’a fait à plusieurs reprises depuis deux semaines, Adams a également parlé de l’importance pour les Alouettes de remporter leur dixième victoire lors de leur dernier match de la saison à Ottawa.

« Je pense que ce serait énorme pour l’organisation, les joueurs et les entraîneurs. On accomplirait [une saison gagnante], quelque chose qui n’a pas été fait depuis un bon moment ici [depuis 2012] », a dit Adams fils.

Aux yeux de Levels, les Oiseaux ont surtout besoin d’une victoire afin de pouvoir commencer le tournoi éliminatoire en ayant pris leur erre d’aller.

C’est important d’amorcer les éliminatoires avec le vent dans les voiles. Même si on sait déjà qu’on affrontera Edmonton en demi-finale de l’Est, on veut disputer un très bon match à Ottawa. Patrick Levels

« Ce n’est pas tant pour notre fiche que pour commencer les éliminatoires avec confiance. De pouvoir se dire qu’on a gagné la semaine précédente et que c’est ce qu’on va continuer de faire », a ajouté Levels.

Les Alouettes ont perdu deux de leurs trois dernières rencontres, et leur victoire face aux Argonauts de Toronto n’a pas été des plus convaincantes. En ce sens, une bonne répétition générale à Ottawa ferait grand bien, même si certains des acteurs céderont la place à des joueurs de soutien.

« On ne peut plus perdre à partir de maintenant, ce n’est pas plus compliqué que ça. C’est notre objectif et c’est ce qui doit se produire », a résumé Adams fils.

Prochain match : Alouettes c. Rouge et Noir, vendredi (19 h) à Ottawa