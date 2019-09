PHOTO GRAHAM HUGHES, THE CANADIAN PRESS

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont comblé un retard de 20 points au quatrième quart et ravi les 19 070 spectateurs au stade Percival-Molson — leur plus importante foule de la saison — avec un gain in extremis de 38-37 aux dépens des Blue Bombers de Winnipeg.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

C’est une passe de touché de 15 verges de Vernon Adams fils à Jake Wieneke — sa quatrième du match — qui a permis de créer l’égalité à 37 partout. Boris Bede a concrétisé cette victoire en réussissant le converti.

Les Alouettes (7-5) ont franchi 95 verges sur cette dernière poussée, alors qu’il ne restait que 62 secondes à écouler. Une spectaculaire passe de 60 verges à Quan Bray a mis la table à celle pour Wieneke.

Chris Matthews a inscrit deux majeurs contre son ancienne formation. DeVier Posey et Adams ont inscrit les autres. Adams a connu le meilleur match de sa carrière, avec 488 verges de gains aériens.

La réplique des Blue Bombers (10-4) est venue des trois touchés du quart Chris Streveler, un autre de Dervin Adams et un dernier par Kyrie Wilson en défense.

Pour tant, le début du match ne laissait pas présager pareil scénario pour les vainqueurs. La défense des Alouettes semblait à court de réponses pour l’attaque des Bombers, qui a réussi pratiquement tous ses jeux des deux premières demies.

Ils menaient d’ailleurs 21-3 après leurs trois premières possessions.

La défense de Bob Slowik a particulièrement mal paru sur une course de 38 verges de Streveler pour un touché. Puis, sur une passe de 74 verges de Dervin Adams à Andrew Harris, Tommie Campbell a joué très mollement sur ce jeu, retenant le puissant demi d’un bras, ce qui lui a permis d’ajouter plusieurs verges à un jeu déjà très long.

Au total, Harris a gagné 74 verges et mené son équipe à la ligne de 1.

Le seul bon jeu de la défense des Alouettes dans les 30 premières minutes de jeu a été réussi en toute fin de première demie. Avec la marque à 34-10, Ciante Evans a intercepté une passe de Streveler et il a ramené le ballon sur 24 verges, jusqu’à la ligne de 33 des Blue Bombers. Trois jeux plus tard, Adams a rejoint l’ex-Bomber Matthews sur 21 verges pour rapprocher les Alouettes à 17 points à la pause.

Ce minime apport de la défense en première moitié s’est avéré clé à la victoire.

Les locaux accusaient tout de même un retard de 20 points avec 1 : 34 à faire au troisième quart, quand ils ont récupéré le ballon à leur ligne de 12. Adams a alors piloté une poussée de 88 verges, couronnée par le deuxième touché du match de Matthews pour rapprocher les siens à 13 points.

Lors de la séquence offensive suivante des Alouettes, Adams avait réussi à mener les siens jusqu’à la ligne de 26 des visiteurs, avant de lancer une coûteuse interception. Bien posté devant les deux receveurs des Alouettes, Jeff Hecht a cueilli cette passe qui semblait manquer de force et l’a ramenée sur 32 verges.

Plusieurs croyaient alors que c’en était fait des Alouettes. Adams et l’attaque se sont chargés de remettre ces incrédules à leur place.