Alouettes: une défense qui a trouvé ses ailes

« J'adore travailler avec lui. C'est une bonne personne et un bon entraîneur. Il s'est amené dans la LCF avec la bonne approche. Il est soucieux de bien apprendre le jeu et ne croit pas déjà tout savoir », a noté Jones.

Deux des joueurs qui semblent avoir trouvé la bonne chaise sont Patrick Levels et Greg Reid, qui évoluent tous deux du côté court. Le premier en tant que secondeur et le second comme demi défensif.

« Au fait, on n'arrête jamais d'apprendre au football. Je dois encore évaluer si certains types de couverture peuvent fonctionner ou non, notamment, mais dans l'ensemble, je suis quand même relativement à l'aise avec le jeu », a indiqué Slowik, hier.

Reid a déjà réussi trois interceptions et provoqué un échappé. « Je dirais que j'étais d'abord et avant tout reconnu pour être un joueur polyvalent à Florida State, mais j'ai toujours réussi ma bonne part de gros jeux. »

« Durant le camp, on essayait de voir à quelle position je pourrais connaître le plus de succès. Je croyais que c'était du côté court, j'en ai discuté avec les entraîneurs et ils étaient d'accord », a raconté Reid, qui a connu une belle carrière universitaire avec les Seminoles de Florida State.

Quelques minutes après l'entraînement d'hier, on a vu Levels jaser et plaisanter avec son patron Slowik. Le joueur de 24 ans ne doute pas que Slowik connaîtra du succès au football à trois essais.

« Même s'il est très intelligent et un entraîneur d'impact, il devait se familiariser avec le jeu de la LCF lors des premières semaines. »

« Patrick est un jeune homme charmant. Son enthousiasme est contagieux et c'est très agréable de le côtoyer au quotidien. Le football est une véritable passion pour lui et ça se voit durant les entraînements et les matchs », a indiqué Slowik, plus du genre à donner des tapes dans le dos que des coups de pied au derrière.

« C'est le jour et la nuit si on compare le jeu actuel de notre défense à ce qu'il était au début de la saison. Le mérite revient aux joueurs. Ils jouent avec plus d'intensité et d'enthousiasme », a estimé Slowik.

Prochain match : Rouge et Noir d'Ottawa c. Alouettes, vendredi à 19 h, au stade Percival-Molson