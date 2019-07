Alouettes: la porte est grande ouverte dans l'Est

Les Argonauts de Toronto sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Le Rouge et Noir d'Ottawa, de passage à Montréal vendredi soir, a perdu ses quatre derniers matchs. Premiers dans l'Est, les Tiger-Cats de Hamilton devront se passer de leur quart étoile Jeremiah Masoli pour le reste de la saison.

Forts de leur série de trois victoires, les Alouettes doivent-ils maintenant être considérés comme les favoris de la division Est ? Pas si vite, nous ont-ils répondu, hier. De retour à l'entraînement après la deuxième de leurs trois semaines de congé de la saison, les Als ont répété à l'unisson le message de leur pilote Khari Jones.

« J'ai expliqué à nos joueurs que ça ne changeait rien pour nous, ce qui se passait du côté de Hamilton, d'Ottawa ou de Toronto », a dit Jones quant à l'impact qu'aura la blessure de Masoli, qui s'est déchiré le ligament croisé antérieur d'un genou, vendredi soir.

« On doit s'assurer d'avoir une fiche de 4-2 à la fin de notre prochain match, voilà tout », a poursuivi Jones.

« Vous allez trouver ça plate comme réponse, mais on est vraiment concentrés sur Ottawa en ce moment. C'est un match de quatre points, et si on le gagne, on se distancera d'Ottawa au deuxième rang. Mais si on le perd, on reviendra à la case départ », a rappelé l'entraîneur des demis offensifs, André Bolduc.

Les Tiger-Cats ont amassé 10 points à leurs six premiers matchs de la saison, mais la suite des choses s'annonce beaucoup plus difficile sans Masoli. L'incertitude à la position la plus essentielle est presque aussi importante chez les Argonauts et le Rouge et Noir.

À Montréal, cela fait cinq ou six ans qu'il y a un énorme point d'interrogation au poste de quart. Vernon Adams fils a toutefois remporté ses trois derniers départs. Hier, Jones a confirmé qu'il resterait le partant jusqu'à nouvel ordre.