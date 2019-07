Alouettes: le rêve d'enfance des frères Lenkov

Le duo est peu connu du public québécois. L'aîné, Peter, 55 ans, est producteur et scénariste à Hollywood. Son nom est associé à des séries à succès comme 24 (en français, 24 heures chrono) et CSI: NY. Diplômé de Concordia, il revient ponctuellement à son alma mater pour y prononcer des conférences.

L'un d'eux est décoré aux couleurs des Huskies de Northern Illinois University, où l'homme de 54 ans a obtenu sa licence en droit. Sur l'autre figure le logo triangulaire bleu et rouge qu'arboraient les Alouettes de Montréal au cours des années 70 et 80.

Pendant des mois, la famille Wetenhall, propriétaire de longue date des Alouettes, a nié que l'équipe était à vendre. Des acheteurs étaient pourtant bel et bien sur les rangs, le printemps dernier, et fourbissaient leurs armes.

« Nous ne sommes pas encore propriétaires de l'équipe, je ne veux pas brûler les étapes, précise-t-il. J'ai grandi dans la classe moyenne, et voilà que j'ai la chance d'acheter le club que j'ai toujours aimé. Cette équipe compte pour moi et pour beaucoup de monde. Je veux faire les choses comme il faut, m'y consacrer à 100 %. Nous parlerons de moi quand tout sera réglé. »

Jeffrey, lui, est un avocat spécialisé en litige et s'est spécialisé dans le droit du divertissement et du sport au sein du cabinet Manning & Kass. Il s'agit du seul des deux frangins à avoir accepté de nous accorder une entrevue, sa première à un média francophone.

Si les Lenkov acquièrent le club, ils écriront tout en haut de la liste des tâches un objectif simple à définir mais complexe à réaliser : remplir le plus vite possible des gradins qu'on a laissés se dégarnir.

Starke et Guzzo ont raconté avoir eu le sentiment que les dés étaient pipés. En entrevue avec La Presse plus tôt cette semaine, tous deux ont parlé d'une « perte de temps ».

« C'est une question de respect pour les fans : si on leur offre un bon produit sur le terrain et une expérience à la hauteur du prix qu'ils paient, ils vont revenir. »

Pour l'heure, les frères Lenkov en sont toujours à l'étape de la « diligence raisonnable », à savoir un examen approfondi du club et de ses rouages, dans le but de conclure la transaction au cours des prochaines semaines. Tous deux assisteront au match de demain contre les Eskimos d'Edmonton. Jeffrey atterrira en ville aujourd'hui, tandis que Peter publie déjà compulsivement des images de son séjour dans la métropole sur son compte Instagram.

Un (autre) ancien revient dans le nid

Les Alouettes de Montréal ont rapatrié hier Éric Deslauriers, qui occupera désormais la fonction de coordonnateur du personnel des joueurs. L'ancien receveur a occupé le poste de coordonnateur du repêchage des Alouettes de 2016 à 2018. Il s'agit pour lui d'un retour au sein de l'organisation montréalaise, à la suite de son congédiement en décembre dernier. En 115 matchs dans la LCF, tous disputés avec les Alouettes, l'athlète originaire de Gatineau a capté 99 passes pour des gains de 1334 verges, en plus d'inscrire 3 touchés. L'ancien des Eagles de l'Université Eastern Michigan a aidé la formation montréalaise à soulever la Coupe Grey à deux reprises, en 2009 et en 2010. Deslauriers n'est pas le premier à avoir effectué un retour dans le nid au cours des derniers jours. Mardi, l'équipe a également annoncé avoir rapatrié le receveur Félix Faubert-Lussier et le joueur de ligne défensive Fabion Foote, qui avaient été libérés par l'ex-directeur général Kavis Reed, il y a un peu plus d'une semaine. - La Presse canadienne