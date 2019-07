Mathieu Betts fait bonne impression à Chicago

L'ancien joueur étoile du Rouge et Or de l'Université Laval s'est bien adapté à son nouvel environnement. Il avoue cependant avoir ressenti une certaine nervosité avant le début du camp des recrues, qui s'est amorcé dans les jours qui avaient suivi sa signature de contrat.

« La nervosité, c'était plus face à l'inconnu. De ne pas trop savoir ce qui m'attendait. On était 80 recrues et on savait que certains des joueurs ne seraient pas de retour après le camp. »

Betts est l'un de ceux qui ont passé ce premier test avec succès. Le coordonnateur défensif Chuck Pagano l'a même nommé lorsqu'un journaliste de Chicago lui a demandé quels joueurs n'ayant pas été repêchés l'avaient le plus impressionné au camp des recrues.

« Ça allait vite, au début. Mais, dès qu'on a commencé à s'entraîner à 11 contre 11, j'ai réalisé que j'étais à ma place. Même si je ne maîtrisais pas encore tout ce que je devais faire sur le terrain, ayant appris une version abrégée du cahier de jeux. »

La défense des Bears a été dominante en 2018, à un point tel que leur ancien coordonnateur Vic Fangio a obtenu le poste d'entraîneur-chef des Broncos de Denver après la saison. De l'avis de Betts, la transition vers le nouveau système défensif se déroule bien.

« Je n'étais pas avec l'équipe la saison dernière, mais Chuck implante très bien son système de jeux, qui est passablement différent de celui de l'an dernier. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique et passionné », a-t-il dit au sujet de l'ancien pilote des Colts d'Indianapolis.

Un mois déterminant

Betts et les autres recrues doivent se rapporter aux Bears le 22 juillet. Le camp d'entraînement officiel de l'équipe s'amorcera quelques jours plus tard (le 25 juillet) à Lake Forest, banlieue au nord de Chicago.

Même si les choses se sont bien déroulées jusqu'à présent, le chasseur de quarts sait qu'il a encore tout à prouver. Afin de se voir attribuer l'un des 53 postes dans la formation régulière ou encore l'un des 10 dans l'équipe de développement, Betts devra connaître un excellent mois d'août.