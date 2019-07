Les Alouettes rapatrient le secondeur Chris Ackie

Le secondeur canadien Chris Ackie est de retour avec les Alouettes après avoir accepté un contrat d'un an, a révélé la formation montréalaise par voie de communiqué lundi.

Ackie, qui a passé quatre saisons en carrière avec les Oiseaux, avait été échangé au Rouge et Noir d'Ottawa à la fin de la dernière saison. Le joueur de six pieds, deux pouces et 205 livres a connu sa meilleure saison dans le circuit Ambrosie l'an dernier, alors qu'il a terminé au sixième rang avec un total de 88 plaqués défensifs.

En 54 rencontres en carrière avec la formation montréalaise, le premier choix des Alouettes en 2015, quatrième au total, a effectué 109 plaqués défensifs, en plus d'en réussir 22 sur les unités spéciales.

D'autre part, les Alouettes ont appris une bonne nouvelle lundi. Le nom du maraudeur canadien Taylor Loffler a été retiré de la liste des blessés, ce qui signifie qu'il devrait effectuer un retour au jeu samedi, contre le Rouge et Noir à Ottawa.

Les Alouettes ont aussi libéré les receveurs Félix Faubert-Lussier et T.J. Graham, le secondeur Jason Hall, ainsi que le joueur de ligne défensive Fabion Foote.