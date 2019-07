Alouettes: Clifford Starke retire son offre d'achat

L'homme d'affaires montréalais en a fait l'annonce mardi. Le mois dernier, Starke a envoyé au commissaire Randy Ambrosie une proposition modifiée d'achat de l'organisation.

Ensuite, Starke a renforcé son offre en ajoutant l'ancien joueur des Alouettes Éric Lapointe à son groupe en tant que conseiller stratégique, doté d'un rôle grandissant. Mais Starke a également déclaré que son offre ne serait valable que jusqu'à mardi.

«Mes partenaires et moi-même croyons toujours fermement que nous avons créé la structure de propriété, l'offre, l'équipe de direction et la stratégie idéales qui auraient permis aux Alouettes d'obtenir le meilleur résultat possible, a déclaré Starke, dans un communiqué.

«À l'heure actuelle, il n'existe pas d'offre concurrentielle combinant une solide compréhension du monde des affaires et un sens aigu du football canadien, comme le proposait mon offre. Notre délai pour un réponse de la LCF est expiré, de même que la durée de vie de notre intention d'achat.»

Starke a annoncé pour la première fois son intention d'achat en avril. Âgé de 35 ans, il est président de Hampstead Private Capital et a agi en tant que consultant, conseiller et/ou administrateur de plus de 15 sociétés cotées en bourse.

Ambrosie a déclaré que la LCF négocie exclusivement avec un groupe de propriétaires potentiel.

Une source a indiqué qu'il s'agissait d'un partenariat dirigé par deux natifs de Montréal, Peter et Jeffrey Lenkov, qui étaient à Edmonton lors de la défaite de 32 à 25 face aux Eskimos, en lever de rideau de la saison.

Peter Lenkov est un producteur/écrivain hollywoodien tandis que Jeff Lenkov est avocat et agent de joueurs dans la LNH.

Les Alouettes sont maintenant dirigés par la LCF, qui a repris la propriété le 31 mai de l'homme d'affaires américain Bob Wetenhall et de son fils Andrew.

Les Alouettes auraient perdu 50 millions depuis 1997, année de l'achat de l'équipe par Wetenhall. Cela comprendrait 25 millions lors des trois dernières saisons et 12,5 millions l'an dernier seulement.

Lapointe a dirigé l'un des trois groupes qui ont annoncé publiquement leur intérêt à acheter les Alouettes. Starke et Vincenzo Guzzo, président et chef de la direction de Cinémas Guzzo, étaient les autres avant que Guzzo ne se désiste.

Montréalais de cinq pieds 11 et 208 livres, Lapointe a été un demi offensif des Alouettes de 2001 à 2006.

Âgé de 44 ans, Lapointe est actuellement directeur général chez Stonegate Private Counsel à Montréal. Son bureau aide les entrepreneurs fortunés à préserver, accroître et faire la transition de leur patrimoine.

Starke et Brad Smith-un ancien receveur de la LCF et fils de Larry Smith, joueur et président de longue date des Alouettes-ont grandi en assistant aux matchs des Alouettes au Stade Molson. De 2000 à 2010, les Alouettes ont été une puissance de la ligue, participant à huit Coupes Grey, remportant trois victoires.

Le club n'a pas atteint le match de la Coupe Grey depuis le championnat obtenu en 2010, par contre. Les Alouettes ont de plus raté les éliminatoires au cours des quatre dernières saisons.