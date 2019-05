 Patriots: Julian Edelman aurait signé une prolongation de deux ans 

KYLE HIGHTOWER Associated Press Foxborough

Le contrat aurait une valeur de 18 millions US et il inclurait un boni à la signature de huit millions. Edelman serait assuré de recevoir 12 millions.

La source a parlé sous le couvert de l'anonymat, mardi, car les termes de l'entente n'ont pas encore été annoncés.

Edelman a signé un contrat de deux ans d'une valeur de 11 millions US en 2017. Il devait empocher un salaire de base de deux millions en 2019, avec des bonis qui pourraient l'amener à près de quatre millions. Cette prolongation fait en sorte que le receveur de 32 ans sera sous contrat avec les Patriots jusqu'à la fin de la saison 2021.

Choix de septième ronde des Patriots lors du repêchage de 2009, Edelman a été nommé le joueur le plus utile du dernier Super Bowl. Il pourrait avoir l'occasion de terminer sa carrière avec l'équipe avec laquelle il a obtenu trois bagues du Super Bowl.

Edelman a raté la totalité de la saison 2017 en raison d'une déchirure au ligament antérieur croisé et les quatre premières parties de la saison 2018 parce qu'il a enfreint la politique antidopage de la NFL. Il est toutefois revenu en force en captant 74 ballons pour des gains de 850 verges et six touchés.