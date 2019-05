 Les Alouettes libèrent 14 joueurs dont le receveur Ernest Jackson 

Les Alouettes de Montréal ont libéré le receveur Ernest Jackson et 13 autres joueurs lors de l'ouverture de leur camp, en plus d'ajouter 13 joueurs différents à leur formation.

Jackson avait capté 52 passes pour 642 verges de gains et un touché en 2018 à sa deuxième campagne avec l'équipe.

En sept saisons dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique, le Rouge et Noir d'Ottawa et les Alouettes, Jackson a attrapé 364 passes pour 4862 verges de gains et 26 majeurs.

Il a remporté la coupe Grey en 2016 avec le Rouge et Noir.

Parmi les joueurs ajoutés à la formation des Alouettes dimanche, notons le botteur Dominic Lévesque, du Rouge et Or de l'Université Laval.